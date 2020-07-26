2020-07-26T17:09:06+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Отмена мероприятий, закрытие пляжей и ночных клубов. В Каталонии началась вторая волна коронавируса?

Власти Каталонии решили закрыть все ночные клубы и бары на две недели
Сергей ДЕМИДОВ
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Отмена мероприятий, закрытие пляжей и ночных клубов. В Каталонии началась вторая волна коронавируса?Отмена мероприятий, закрытие пляжей и ночных клубов. В Каталонии началась вторая волна коронавируса?Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В столице испанской провинции Каталонии Барселоне власти отменяют культурные и спортивные мероприятия, запрещают собираться компаниям, более чем 10 человек.

Кроме того, руководство Каталонии объявило о закрытии всех ночных клубов и баров на две недели, сообщает ВВС News.

Также введено ограничение на посещение пляжей.

Многие гадают: Каталонию накрывает вторая волна коронавируса?..

Напомним, в Беларуси на 26 июля по официальной статистике, предоставленной Минздравом, выявлено 130 новых случаев заболеваний коронавирусом, за сутки умерло четыре человека с подтвержденным диагнозом, которые имели в анамнезе хронические заболевания.

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А умерли от COVID-19 уже 648 тысяч пациентов. Наибольшее число диагностированных случаев COVID-19 зарегистрировано в США - более 4 315 тысяч заболевших, затем в антирейтинге следуют Бразилия (свыше 2 миллионов 396 тысяч) и Индия (более 1 миллиона 390 тысяч). [продолжение здесь]

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