Сергея Тихановского внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма

В 2017 году видеоблогер, который был претендентом в президенты Беларуси, а теперь находится в тюрьме, посещал Крым

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Видеоблогера Сергея Тихановского из-за посещения Крыма внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

- Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками. Белорусский блогер, автор и ведущий канала «Страна Для Жизни», оппозиционер. Дата рождения: 18.08.1978, - сообщается на сайте «Миротворец». Также на сайте размещена информация о том, что центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.

В базе «Миротворца» публиковались данные российских политиков, журналистов, представителей шоу-бизнеса, деятелей искусства и др.