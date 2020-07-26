2020-07-26T17:44:50+03:00
Политика
КП Беларусь

Сергея Тихановского внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма

В 2017 году видеоблогер, который был претендентом в президенты Беларуси, а теперь находится в тюрьме, посещал Крым
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
Мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Сергея внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.Мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Сергея внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Видеоблогера Сергея Тихановского из-за посещения Крыма внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

- Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками. Белорусский блогер, автор и ведущий канала «Страна Для Жизни», оппозиционер. Дата рождения: 18.08.1978, - сообщается на сайте «Миротворец». Также на сайте размещена информация о том, что центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.

В базе «Миротворца» публиковались данные российских политиков, журналистов, представителей шоу-бизнеса, деятелей искусства и др.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Канопацкая заявила, что не проводит пикеты из-за угроз ей и ее детям
Сергея Тихановского внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма
Отмена мероприятий, закрытие пляжей и ночных клубов. В Каталонии началась вторая волна коронавируса?
В нескольких коммерческих банках случились сбои в работе банкоматов и карт
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 июля 2020 года: 130 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки
26 июля у Светланы Тихановской запланированы три встречи в Гомельской области
38 белорусок получили звание «Женщина года». Кто они?
ВОЗ: В мире коронавирусом заболели более 16 миллионов человек
Погода в Беларуси на 27 июля: облачно, небольшие дожди, но и до +30 жары
Нацбанк заявил, что ждет от России предложений по «Белгазпромбанку»
Видеофакт. Жители Марьиной Горки встречали Лукашенко непрерывающимися аплодисментами и возгласами