2020-07-26T19:13:46+03:00
Политика
КП Беларусь

Канопацкая заявила, что не проводит пикеты из-за угроз ей и ее детям

Такое заявление кандидат в президенты Беларуси сделала в своем Фейсбуке 26 июля 2020 года
Сергей ДЕМИДОВ
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Из-за угроз в свой адрес вывезли из Беларуси своих детей кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и глава штаба Валерия Цепкало Вероника Цепкало. Теперь об угрозах заявила и Анна Канопацкая.Из-за угроз в свой адрес вывезли из Беларуси своих детей кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и глава штаба Валерия Цепкало Вероника Цепкало. Теперь об угрозах заявила и Анна Канопацкая.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Напомним, из-за угроз в свой адрес вывезли из Беларуси своих детей кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и глава штаба Валерия Цепкало Вероника Цепкало. Напомним, муж Вероники, претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало, накануне уехал из Беларуси в Россию вместе с двумя сыновьями.

И вот 26 июля заявила об угрозах в ее адрес и кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая.

- …с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным, - пишет в своем Фейсбуке Канопацкая. - Власть, сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной. К тому же места, которые власть определила для пикетов, больше подходят для выгула собак. Поэтому делаем ставку на предприятия - там есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность. На этой неделе разослали письма на 50 крупнейших предприятий страны. Ждем ответов.

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