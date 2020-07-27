Выпил и решил искупаться: на карьере в Столинском районе утонул 25-летний парень
На карьере в Столинском районе 25-летний парень решил искупаться и утонул. Об этом сообщили в Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.
Вместе со своими друзьями парень распивал спиртные напитки. После этого он решил искупаться на территории карьера. В какой-то момент парень начал тонуть.
Друзья достали его на берег и оперативно вызвали скорую помощь. Пока медики ехали на место случившегося, компания попыталась привести в чувства своего друга, но это не помогло. Врачи констатировали смерть.
Проводится проверка.
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