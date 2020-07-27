2020-07-27T09:51:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Выпил и решил искупаться: на карьере в Столинском районе утонул 25-летний парень

Друзья достали его из воды и попытались привести в чувства, но это не помогло
ИННА КОРСАК
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В Столинском районе парень решил искупаться на территории каррьера и утонул. Фото: Телеграм-канал СК БеларусиВ Столинском районе парень решил искупаться на территории каррьера и утонул. Фото: Телеграм-канал СК Беларуси
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На карьере в Столинском районе 25-летний парень решил искупаться и утонул. Об этом сообщили в Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.

Вместе со своими друзьями парень распивал спиртные напитки. После этого он решил искупаться на территории карьера. В какой-то момент парень начал тонуть.

Друзья достали его на берег и оперативно вызвали скорую помощь. Пока медики ехали на место случившегося, компания попыталась привести в чувства своего друга, но это не помогло. Врачи констатировали смерть.

Проводится проверка.

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