Лукашенко на открытии поликлиники в Гомеле: Сказал сразу губернатору: зачем людей сюда сгоняешь?
Во вторник, 21 июля, Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Гомель. Там он открыл поликлинику, которую строили на протяжении 10 лет.
На открытии новой поликлиники Александр Лукашенко сделал замечание губернатору. Сюжет об этом показали в эфире программы «Неделя» 26 июля на телеканале СТВ.
- Когда увидел здесь вас в таком количестве, то сразу у губернатора спросил: зачем людей сюда сгоняешь? А он мне в ответ: мы сами не знали, что они придут, Александр Григорьевич. Меня порадовало, что вам этот новый объект очень был нужен. Ради этого тепла и добра, что вы несете мне, я готов еще одну поликлинику построить. Но это шутка. А то начнут критиковать, что я тут перед выборами коврижки раздаю, - отметил Лукашенко.
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