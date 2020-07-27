При проведении ремонтных работ в Гомеле обрушились конструкции четырехэтажного здания
При проведении ремонтных работ в Гомеле обрушились конструкции четырехэтажного здания. Об этом сообщили на сайте Гомельского областного управления МЧС.
«В воскресенье, 26 июля, поступил звонок, где сообщили о том, что в Гомеле обрушилась конструкция внутри четырехэтажного здания, которое находится на улице Рабочей. Спасатели, приехавшие на место случившегося, установили, что во время работ по установке окон обрушилась кровля и железобетонные перекрытия в кирпичном здании на четырех этажах», - пояснили в Гомельском областном управлении МЧС.
При проведении ремонтных работ в здании находился одни человек. Мужчина услышал звуки обрушения и успел выбежать на улицу. Никто не пострадал. Спасатели работы не проводили.
После завершения работ в здании его планировалось сдавать под складские помещения.
Проводится проверка.
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