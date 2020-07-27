2020-07-27T09:49:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

При проведении ремонтных работ в Гомеле обрушились конструкции четырехэтажного здания

В здании находился лишь один человек. Он успел выбежать на улицу до обрушения конструкции
ИННА КОРСАК
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В Гомеле обрушилась конструкция четырехэтажного здания. Фото: МЧС БеларусиВ Гомеле обрушилась конструкция четырехэтажного здания. Фото: МЧС Беларуси
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При проведении ремонтных работ в Гомеле обрушились конструкции четырехэтажного здания. Об этом сообщили на сайте Гомельского областного управления МЧС.

«В воскресенье, 26 июля, поступил звонок, где сообщили о том, что в Гомеле обрушилась конструкция внутри четырехэтажного здания, которое находится на улице Рабочей. Спасатели, приехавшие на место случившегося, установили, что во время работ по установке окон обрушилась кровля и железобетонные перекрытия в кирпичном здании на четырех этажах», - пояснили в Гомельском областном управлении МЧС.

При проведении ремонтных работ в здании находился одни человек. Мужчина услышал звуки обрушения и успел выбежать на улицу. Никто не пострадал. Спасатели работы не проводили.

После завершения работ в здании его планировалось сдавать под складские помещения.

Проводится проверка.

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