Трагедия в Могилевской области: утонул ребенок

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Очередная трагедия на воде произошла в Белыничском районе Могилевской области. Как сообщает сайт Могилевского областного управления МЧС, в 13.35 в воскресенье, 26 июля, на пульт спасателям поступило сообщение о ЧП, случившемся в водоеме, расположенном недалеко от деревни Антонова Буда. Специалисты МЧС оперативно выехали на место. В 14.06 спасатели нашли тело погибшего ребенка в десяти метрах от берега. Возраст мальчика не сообщается.

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