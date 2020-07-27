2020-07-27T09:41:59+03:00
Экономика
КП Беларусь

Головченко: в Беларуси удалось не допустить роста безработицы в непростой период

Премьер-министр также добавил, что президент всегда очень жестко спрашивает про необоснованное увольнение сотрудников
ИННА КОРСАК
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Роман Головченко рассказал, что в Беларуси удалось не допустить рост безработицы в непростой период. Фото: Беларусь 1Роман Головченко рассказал, что в Беларуси удалось не допустить рост безработицы в непростой период. Фото: Беларусь 1
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в большом интервью, которое вышло в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», рассказал, что в Беларуси удалось не допустить роста безработицы в этот непростой период.

«Главная задача, которая стояла перед нами - не допустить, чтобы люди потеряли рабочие места, закрытие трудовых коллективов. Около 60 тысяч человек работали в режиме неполной занятости, а у около 50 тысяч человек была сокращенная рабочая неделя. Сейчас ситуация постепенно исправляется и идет обратный процесс: предприятия возвращаются к привычному ритму работы, а люди - к обычному режиму рабочего времени», - отметил Головченко.

Основное внимание, по словам премьер-министра, уделялось необоснованному увольнению сотрудников. Он также рассказал, что президент очень жестко спрашивает на этот счет.

«Уже сейчас я могу сказать, что нам удалось не допустить подобного. Вместе с госинспекцией по труду были проведены проверки в 700 крупных и средних организациях. Мы выясняли, соблюдается ли трудовое законодательство. Были выявлены лишь единичные случаи нарушения. На рынке занятости на данный момент ситуация управляемая», - подчеркнул премьер-министр.

Головченко добавил, что за полугодие в Беларуси средняя зарплата по стране выросла на 7,8%, а реальные доходы населения составили 105,4%.

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