2020-07-27T10:12:16+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Ученые назвали заболевание, которое увеличивает риск смертности от COVID-19 сразу в 12 раз

И в шесть раз - необходимость госпитализации
Виктор ПАЖИТОК
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У коронавируса могут быть тяжелые последствия, требующие длительного леченияУ коронавируса могут быть тяжелые последствия, требующие длительного леченияФото: Павел МАРТИНЧИК
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Научный портал MedicalXpress, ссылаясь в свою очередь на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США, опубликовал исследования ученых Калифорнийского университета.

Согласно полученным данным, выяснилось, что люди, страдающие сахарным диабетом, умирают от коронавируса в 12 раз чаще. COVID-19 протекает у них гораздо тяжелее, а в госпитализации они нуждаются в 6 раз чаще тех, кто не имеет в своем анамнезе диагноза «сахарный диабет».

Исследования американских ученых указывают: среди факторов, приводящих к тяжелому течению COVID-19, диабет находится на втором месте, уступая только сердечно-сосудистым заболеваниям.

По данным медиков, у диабетиков, переносящих коронавирус, есть значительный риск осложнений: от болезней почек, инсультов, инфарктов миокарда до нарушения иннервации конечности и ухудшения зрения. При этом наиболее серьезным осложнением является снижение эффективности работы иммунной системы.

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Минздрав Беларуси опубликовал свежие данные по заболеваемости коронавирусом на 26 июля 2020 года. На эту дату в республике выздоровели и выписаны 60 тысяч 425 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 534 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (здесь - все актуальные статистические цифры от Минздрава)

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