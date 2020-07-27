Ученые назвали заболевание, которое увеличивает риск смертности от COVID-19 сразу в 12 раз

И в шесть раз - необходимость госпитализации

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Научный портал MedicalXpress, ссылаясь в свою очередь на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США, опубликовал исследования ученых Калифорнийского университета.

Согласно полученным данным, выяснилось, что люди, страдающие сахарным диабетом, умирают от коронавируса в 12 раз чаще. COVID-19 протекает у них гораздо тяжелее, а в госпитализации они нуждаются в 6 раз чаще тех, кто не имеет в своем анамнезе диагноза «сахарный диабет».

Исследования американских ученых указывают: среди факторов, приводящих к тяжелому течению COVID-19, диабет находится на втором месте, уступая только сердечно-сосудистым заболеваниям.

По данным медиков, у диабетиков, переносящих коронавирус, есть значительный риск осложнений: от болезней почек, инсультов, инфарктов миокарда до нарушения иннервации конечности и ухудшения зрения. При этом наиболее серьезным осложнением является снижение эффективности работы иммунной системы.

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