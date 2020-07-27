Видеофакт. В Калинковичах спасатели пришли на помощь пятилетнему мальчику, голова которого застряла между прутьями ограждения моста

В Калинковичах спасатели пришли на помощь пятилетнему мальчику, голова которого застряла между прутьями ограждения моста. Фото: МЧС Беларуси

В Калинковичах спасатели пришли на помощь пятилетнему мальчику, голова которого застряла между прутьями ограждения моста. Об этом сообщили на сайте Гомельского областного управления МЧС.

«Звонок поступил в воскресенье, 26 июля. По телефону сообщили, что голова ребенка застряла между прутьями ограждения моста в районе улицы Советской», - пояснили в Гомельском областном управлении МЧС.

Спасатели оперативно приехали на место случившегося. При помощи специального инструмента они разжали прутья ограждения. Ребенка спасли.

Состояние пятилетнего мальчика было удовлетворительное. Медицинская помощь ему не понадобилась.

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