2020-07-27T11:02:34+03:00
Экономика
КП Беларусь

Головченко: ситуация с ценами на потребительском рынке Беларуси спокойная и контролируемая

Премьер-министр добавил, что мясная продукция подешевела на 10%
ИННА КОРСАК
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Головченко, рассказал, что ситуация с ценами на потребительском рынке Беларуси спокойная и контролируемая. Фото: БелТАГоловченко, рассказал, что ситуация с ценами на потребительском рынке Беларуси спокойная и контролируемая. Фото: БелТА
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Премьер-министр Роман Головченко в программе «Главный эфир», которая вышла в эфир 26 июля на телеканале «Беларусь 1», рассказал, что ситуация с ценами на потребительском рынке Беларуси спокойная и контролируемая.

«На данный момент мы находимся в прогнозных параметрах. А если быть точнее, то идем даже ниже прогноза. Перед правительством и Нацбанком стояла задача - годовой рост потребительских цен не должен быть выше 5%. С начала 2020 года мы имеем индекс роста потребительских цен 103,2%. Стоит отметить, что по контролируемым ценам он был еще ниже», - отметил Головченко.

Он добавил, что был непростой период в тот момент, когда «из-за разрыва цепочек поставщиков начали возникать инфляционные навесы». Это вызвало рост цен. Премьер-министр напомнил про небывалый спрос на лимоны, имбирь и гречку. По словам Головченко, в тот момент начали «срочно гасить эту ситуацию и экономическими, и регулятивными способами».

Головченко также отметил, что еще одна из задач, которая стояла перед правительством, - обеспечить порядок на ценовом рынке.

«С уверенностью могу сказать, что сейчас он обеспечен. К примеру, мясная продукция подешевела на 10%, а также молочная продукция и хлебобулочные изделия. На данный момент заметен рост цен на яблоки, цитрусовые, картофель, лук и капусту. Но это сезонное явление. Как только будет собран наш урожай - цены снизятся», - подчеркнул премьер-министр.

Он также заявил, что в бюджете страны хватает денег на то, чтобы выполнять свои социальные обязательства.

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