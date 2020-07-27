Вы сильно удивитесь: такой цены на золото не было почти 10 лет

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На 04.45 утра 27 июля по белорусскому времени стоимость золота на торговой сессии американской биржи Comex выросла на 0,8%. Казалось бы, ничего из ряда вон, однако поставлен рекорд. Тройская унция золота теперь стоит 1911,7 доллара. Это максимально высокая стоимость золота за последние годы: в сентябре 2011 за унцию желтого металла давала 1923,7 доллара. Таким образом, впервые за 9 лет был превышен показатель в 1910 долларов.

Как отмечают специалисты, увеличение цены на золото связано, главным образом, с пандемией коронавируса в мире, в результате которой многие государства начали реализовывать программы монетарного стимулирования экономики, что вызвало стабильно возрастающий спрос на драгоценный металл. Есть и еще одна причина новой рекордно высокой цены на золото: эксперты указывают на планируемое снижение добычи серебра.

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