Еще
Радио
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Вы сильно удивитесь: такой цены на золото не было почти 10 лет

Предыдущий рекорд датируется сентябрем 2011 года
Виктор ПажитокВиктор ПажитокВикторПажиток
КомментироватьОставить комментарий
Фото БелТА. Носит иллюстрационный характер

Фото БелТА. Носит иллюстрационный характер

На 04.45 утра 27 июля по белорусскому времени стоимость золота на торговой сессии американской биржи Comex выросла на 0,8%. Казалось бы, ничего из ряда вон, однако поставлен рекорд. Тройская унция золота теперь стоит 1911,7 доллара. Это максимально высокая стоимость золота за последние годы: в сентябре 2011 за унцию желтого металла давала 1923,7 доллара. Таким образом, впервые за 9 лет был превышен показатель в 1910 долларов.

Как отмечают специалисты, увеличение цены на золото связано, главным образом, с пандемией коронавируса в мире, в результате которой многие государства начали реализовывать программы монетарного стимулирования экономики, что вызвало стабильно возрастающий спрос на драгоценный металл. Есть и еще одна причина новой рекордно высокой цены на золото: эксперты указывают на планируемое снижение добычи серебра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧП в работе банкоматов и карт нескольких белорусских банков. О проблемах сообщили Технобанк, Банк БедВЭБ и другие. Причина сбоев - «внеплановые технические работы на процессинговом центре» (здесь - больше информации по теме)