Лукашенко про урожай: Минимум, который должны взять в этом году - 9,5 миллионов тонн зерна
Александр Лукашенко 27 июля совершает рабочую поездку в Несвижский район, где он ознакомится с ходом уборочной кампании. Об этом сообщает БелТА.
Белорусский лидер рассказал, что в этом году минимум, который нужно взять - 9,5 миллионов тонн зерна.
«Когда начинаем говорить, что должны собрать 8 миллионов тонн зерна, то нужно подчеркивать, что это колосовые. Еще 1,5 миллионов тонн - зерна кукурузы. Мы можем взять этот минимум в 9,5 миллионов тонн зерна», - заявил Лукашенко.
Он также обратил внимание на оплату труда у рабочих. И подчеркнул, что не нужно жалеть денег.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
13-часовой рабочий день, пыль столбом и почти тысяча зарплаты: как на Гомельщине комбайнеры убирают хлеб
Механизаторам привозят еду на поле дважды в день, мужики говорят, что зарплату вложат в семью, а проводить отпуска будут дома (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»