2020-07-27T11:21:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко про урожай: Минимум, который должны взять в этом году - 9,5 миллионов тонн зерна

Президент добавил, что в это число входят колосовые и кукуруза
ИННА КОРСАК
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Лукашенко рассказал про урожай и подчеркнул, что минимум, который нужно собрать — 9,5 миллионов тонн зерна. Фото: Телеграм-канал "Пул Первого"Лукашенко рассказал про урожай и подчеркнул, что минимум, который нужно собрать — 9,5 миллионов тонн зерна. Фото: Телеграм-канал "Пул Первого"
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Александр Лукашенко 27 июля совершает рабочую поездку в Несвижский район, где он ознакомится с ходом уборочной кампании. Об этом сообщает БелТА.

Белорусский лидер рассказал, что в этом году минимум, который нужно взять - 9,5 миллионов тонн зерна.

«Когда начинаем говорить, что должны собрать 8 миллионов тонн зерна, то нужно подчеркивать, что это колосовые. Еще 1,5 миллионов тонн - зерна кукурузы. Мы можем взять этот минимум в 9,5 миллионов тонн зерна», - заявил Лукашенко.

Он также обратил внимание на оплату труда у рабочих. И подчеркнул, что не нужно жалеть денег.

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