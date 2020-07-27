2020-07-27T11:12:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко про уборочную кампанию: Выборы выборами, они вторичны, а хлеб нужен всегда!

Президент напомнил, про 90-ый год, когда в Минске было на три дня муки, чтобы испечь хлеб
ИННА КОРСАК
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Лукашенко подчеркнул, что выборы вторичны, а хлеб нужен всегда. Фото: belta.byЛукашенко подчеркнул, что выборы вторичны, а хлеб нужен всегда. Фото: belta.by
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Александр Лукашенко 27 июля посещает Несвижский район. Глава государства ознакомится с ходом уборочной кампании. Об этом сообщает БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул важность качественного проведения уборочной кампании.

«Выборы выборами, они вторичны, а вот хлеб нужен всегда. Я уже рассказывал, что не хочу повторения 90-го года. Не дай бог нам его повторить. Тогда в Минске на три дня было муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы на это не стоило, но этот хлеб нам нужно взять и восстановить резервы», — подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что сами аграрии должны быть заинтересованы в большем сборе урожая. Ведь сейчас другое время, а не так, как это было в советские времена.

«Сейчас у вас никто ничего не забирает. Вы сами еще будете стремиться, чтобы продать. А лучшие покупатели — те, кто производит молоко и мясо. Весь урожай колосовых нужно отдать людям на хлеб», — заявил президент.

И добавил, обращаясь к губернатору области Александру Турчину, что два миллиона тонн зерна — минимум, который нужно собрать. На это просто надо настраиваться, по словам Лукашенко.

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