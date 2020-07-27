Утром в Минске остановилось движение некоторых маршрутов троллейбусов. Это может повториться и днем?

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Как сообщает сайт Минского городского управления МЧС, ливень и непогода, которые случились утром 27 июля в столице, внесли свои коррективы в работу общественного транспорта. На 07.50 утра специалисты зафиксировали выпадение 13 мм осадков в виде дождя. К слову, месячная норма – 90 мм. В результате ливня произошло частичное подтопление проезжей части, что привело к ограничению движение общественного транспорта.

Сообщается о том, что встали три троллейбусных маршрута, время остановки – 20 минут. Коллапс случился в заводском районе. На ересечение ул. Крупской – ул.Малинина. Там в период 3 с 07-56 до 08-16 было остановлено движение троллейбусных маршрутов №№30,41,47. Отметим, что специалисты МЧС предупреждают: сегодня, 27 июля 2020 года, в течение дня прогнозируется выпадение осадков еще около 10 мм.

К слову, согласно прогнозам синоптиков 27 июля в Минске будет облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, не исключены и грозы. Температурный фон: днем +22...+24°C, вечером +20...+22 градусов тепла.

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