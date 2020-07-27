2020-07-27T12:14:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Логойском районе 36-летний водитель уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в авто. Один человек погиб

Еще четыре человека получили травмы
ИННА КОРСАК
Поделиться:
В логойском районе 36-летний водитель уснул за рулем. Фото: Телеграм-канал МВД БеларусиВ логойском районе 36-летний водитель уснул за рулем. Фото: Телеграм-канал МВД Беларуси
Изменить размер текста:

В Логойском районе 36-летний водитель уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Форд Транзит. Об этом сообщили в Телеграм-канале МВД Беларуси.

«Авария произошла 26 июля, в воскресенье. Мужчина 36 лет находился за рулем автомобиля Шкода Рапид», - рассказали в МВД.

В результате ДТП погибла 66-летняя женщина. Еще четыре человека получили травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске водитель автомобиля разворачивался на пешеходном переходе и сбил 16-летнего велосипедиста

Подростка с травмами доставили в больницу (подробности).

Выезжал с парковки и не уступил дорогу: водитель автомобиля врезался в мотоцикл

И водитель мотоцикла, и пассажир были доставлены в больницу (подробности).

Фотофакт. В Минске 73-летний водитель Peugeot сбил 10-летнего мальчика на электросамокате

Ребенок переезжал дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В столице 2 месяца работали крупные сбытчики наркотиков
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июля 2020 года: 119 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки
Власти Болгарии продлили режим ЧС из-за коронавируса и назвали страны, туристам из которых разрешат въезд при наличии отрицательного теста. Есть ли в списке Беларусь?
Социологи провели исследование об отношении россиян к Александру Лукашенко
К Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля, «Белпочта» доставит открытку бесплатно
70-летний житель Бреста стрелял в начальника ГАИ города
В Сморгонском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Один из водителей оказался зажат в салоне
ЦИК назвал количество избирателей на выборах-2020, а также страны, где будут организованы участки для голосования
В Обкомовском озере в Гомеле утонул 57-летний мужчина
Кандидат в президенты Светлана Тихановская опубликовала свою предвыборную программу
В Логойском районе 36-летний водитель уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в авто. Один человек погиб
Утром в Минске остановилось движение некоторых маршрутов троллейбусов. Это может повториться и днем?
Лукашенко про уборочную кампанию: Выборы выборами, они вторичны, а хлеб нужен всегда!
Лукашенко про урожай: Минимум, который должны взять в этом году - 9,5 миллионов тонн зерна