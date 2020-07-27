В Логойском районе 36-летний водитель уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в авто. Один человек погиб

В логойском районе 36-летний водитель уснул за рулем. Фото: Телеграм-канал МВД Беларуси

Еще четыре человека получили травмы

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В Логойском районе 36-летний водитель уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Форд Транзит. Об этом сообщили в Телеграм-канале МВД Беларуси.

«Авария произошла 26 июля, в воскресенье. Мужчина 36 лет находился за рулем автомобиля Шкода Рапид», - рассказали в МВД.

В результате ДТП погибла 66-летняя женщина. Еще четыре человека получили травмы.

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