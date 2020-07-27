В Логойском районе 36-летний водитель уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в авто. Один человек погиб
В Логойском районе 36-летний водитель уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Форд Транзит. Об этом сообщили в Телеграм-канале МВД Беларуси.
«Авария произошла 26 июля, в воскресенье. Мужчина 36 лет находился за рулем автомобиля Шкода Рапид», - рассказали в МВД.
В результате ДТП погибла 66-летняя женщина. Еще четыре человека получили травмы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Минске водитель автомобиля разворачивался на пешеходном переходе и сбил 16-летнего велосипедиста
Подростка с травмами доставили в больницу (подробности).
Выезжал с парковки и не уступил дорогу: водитель автомобиля врезался в мотоцикл
И водитель мотоцикла, и пассажир были доставлены в больницу (подробности).
Фотофакт. В Минске 73-летний водитель Peugeot сбил 10-летнего мальчика на электросамокате
Ребенок переезжал дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»