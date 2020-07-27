Кандидат в президенты Светлана Тихановская опубликовала свою предвыборную программу

По ее словам, она пришла в политику, чтобы «провести настоящие честные выборы с участием всех альтернативных кандидатов»

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На сайте Светланы Тихановской опубликована ее предвыборная программа. В числе наиболее значимых ее тезисов можно выделить следующие.

Тихановская пришла в политику не ради власти, а ради восстановления справедливости, и ее цель - провести настоящие честные выборы с участием всех альтернативных кандидатов.

После вступления в должность президента Светлана Тихановская обещает принять меры для сохранения стабильности в стране и создания условий для проведения честных выборов.

Для этого кандидат в президенты планирует назначить шесть новых независимых членов Центральной избирательной комиссии, включая председателя, и издать указ о проведении новых выборов Президента.

Тихановская указывает: система избирательных комиссий будет сформирована таким образом, что в них будут включены представители всех заинтересованных политических партий, разных общественных организаций, а также, в обязательном порядке, представители кандидатов в президенты.

На каждом участке будут установлены прозрачные урны и камеры, ведущие онлайн-трансляцию.

Светлана Тихановская, помимо прочего, обращается в своей программе ко всем гражданам Беларуси с конкретными просьбами.

Так, она просит ни в коем случае не участвовать в досрочном голосовании, а прийти на выборы именно 9 августа и проголосовать за нее.

Кроме этого, Тихановская призывает заинтересованных в этом граждан стать независимыми наблюдателями на участках и защищать свой голос.

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