В Гомеле в озере утонул 57-летний мужчина. Фото: МЧС Беларуси

Сотрудники ОСВОД достали тело мужчины в 10 метрах от берега на глубине 3 метров

Изменить размер текста: A A

В Обкомовском озере в Гомеле утонул 57-летний мужчина. Об этом сообщили на сайте Гомельского областного управления МЧС.

«В службу спасения позвонили 26 июля, в воскресенье, в районе 10 часов утра и сообщили о тонущем человеке», - рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.

Сотрудники ОСВОД оперативно прибыли на место случившегося. Уже в 10.10 они достали тело 57-летнего мужчины в 10 метрах от берега на глубине трех метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выпил и решил искупаться: на карьере в Столинском районе утонул 25-летний парень

Друзья достали его из воды и попытались привести в чувства, но это не помогло (подробности).

Трагедия в Могилевской области: утонул ребенок

Об этом сообщает портал областного управления МЧС. Тело погибшего ребенка нашли в десяти метрах от берега. Возраст мальчика не сообщается (подробности).