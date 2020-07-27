В Обкомовском озере в Гомеле утонул 57-летний мужчина
В Обкомовском озере в Гомеле утонул 57-летний мужчина. Об этом сообщили на сайте Гомельского областного управления МЧС.
«В службу спасения позвонили 26 июля, в воскресенье, в районе 10 часов утра и сообщили о тонущем человеке», - рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.
Сотрудники ОСВОД оперативно прибыли на место случившегося. Уже в 10.10 они достали тело 57-летнего мужчины в 10 метрах от берега на глубине трех метров.
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Друзья достали его из воды и попытались привести в чувства, но это не помогло (подробности).
Трагедия в Могилевской области: утонул ребенок
Об этом сообщает портал областного управления МЧС. Тело погибшего ребенка нашли в десяти метрах от берега. Возраст мальчика не сообщается (подробности).
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