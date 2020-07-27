2020-07-27T12:45:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Обкомовском озере в Гомеле утонул 57-летний мужчина

Сотрудники ОСВОД достали тело мужчины в 10 метрах от берега на глубине 3 метров
ИННА КОРСАК
Поделиться:
В Гомеле в озере утонул 57-летний мужчина. Фото: МЧС БеларусиВ Гомеле в озере утонул 57-летний мужчина. Фото: МЧС Беларуси
Изменить размер текста:

В Обкомовском озере в Гомеле утонул 57-летний мужчина. Об этом сообщили на сайте Гомельского областного управления МЧС.

«В службу спасения позвонили 26 июля, в воскресенье, в районе 10 часов утра и сообщили о тонущем человеке», - рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.

Сотрудники ОСВОД оперативно прибыли на место случившегося. Уже в 10.10 они достали тело 57-летнего мужчины в 10 метрах от берега на глубине трех метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выпил и решил искупаться: на карьере в Столинском районе утонул 25-летний парень

Друзья достали его из воды и попытались привести в чувства, но это не помогло (подробности).

Трагедия в Могилевской области: утонул ребенок

Об этом сообщает портал областного управления МЧС. Тело погибшего ребенка нашли в десяти метрах от берега. Возраст мальчика не сообщается (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В столице 2 месяца работали крупные сбытчики наркотиков
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июля 2020 года: 119 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки
Власти Болгарии продлили режим ЧС из-за коронавируса и назвали страны, туристам из которых разрешат въезд при наличии отрицательного теста. Есть ли в списке Беларусь?
Социологи провели исследование об отношении россиян к Александру Лукашенко
К Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля, «Белпочта» доставит открытку бесплатно
70-летний житель Бреста стрелял в начальника ГАИ города
В Сморгонском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Один из водителей оказался зажат в салоне
ЦИК назвал количество избирателей на выборах-2020, а также страны, где будут организованы участки для голосования
В Обкомовском озере в Гомеле утонул 57-летний мужчина
Кандидат в президенты Светлана Тихановская опубликовала свою предвыборную программу
В Логойском районе 36-летний водитель уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в авто. Один человек погиб
Утром в Минске остановилось движение некоторых маршрутов троллейбусов. Это может повториться и днем?
Лукашенко про уборочную кампанию: Выборы выборами, они вторичны, а хлеб нужен всегда!
Лукашенко про урожай: Минимум, который должны взять в этом году - 9,5 миллионов тонн зерна