2020-07-27T13:18:58+03:00
Политика
КП Беларусь

ЦИК назвал количество избирателей на выборах-2020, а также страны, где будут организованы участки для голосования

Больше всего имеющих право голоса избирателей - в Минске, Минской и Гомельской областях
Виктор ПАЖИТОК
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До выборов остается менее двух недельДо выборов остается менее двух недельФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Центральная избирательная комиссия опубликовала данные о количестве избирателей в Беларуси и за ее пределами. Всего правом голоса наделены 6 844 932 человека. Больше всего потенциальных избирателей - в Минске (1 241 021), в Минской (1 142 043) и Гомельской (1 069 567) областях. Еще 984 601 - в Брестской области, в Витебской - 849 472, в Могилевской - 801 825. В западной Гродненской области насчитывается 751 084 избирателя.

На участках, которые организуют за рубежом, проголосовать на президентских выборах могут 5319 человек.

Как сообщает ЦИК, всего на выборах президента образовано 5767 участков для голосования. 44 из них - за пределами страны. Организованы они на базе белорусских посольств и генконсульств в 36 странах мира: Австрии, Азербайджане, Армении, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Венесуэле, Вьетнаме, Германии, Грузии, Израиле, Испании, Италии, Казахстане, Канаде, Китае, на Кубе, в Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Польше, России, Сербии, Словакии, США, Турции, Узбекистане, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии.

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