2020-07-27T14:47:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Сморгонском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Один из водителей оказался зажат в салоне

Водителю пришли на помощь спасатели. Он в больнице
ИННА КОРСАК
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В Сморгонском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Фото: МЧС БеларусиВ Сморгонском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Фото: МЧС Беларуси
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В Сморгонском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Один из водителей оказался зажат в салоне. Об этом сообщили на сайте Гродненского областного управления МЧС.

«ДТП произошло 26 июля. Водитель автомобиля «Ауди» после столкновения с грузовиком оказался зажат в салоне», - пояснили в Гродненском областном управлении МЧС.

Спасатели оперативно приехали на место случившегося. С помощью специального инструмента они достали мужчину из салона авто и передали врачам. Водителя госпитализировали.

Сотрудники ГАИ выясняют детали случившегося.

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Погибшей оказалась 66-летняя женщина. Она скончалась в больнице. Еще четыре человека получили травмы (подробности).

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