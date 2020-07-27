2020-07-27T15:57:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

70-летний житель Бреста стрелял в начальника ГАИ города

ЧП произошло утром 27 июля 2020 года. В деле разбирается Следственный комитет
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Подозреваемый Александр КовалевичПодозреваемый Александр КовалевичФото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

Как пишет Telegram-канал Следственного комитета Беларуси, в 8.55 утра 27 июля в кабинет начальника ГАИ УВД Брестского облисполкома, который в этот день проводил прием граждан, пришел 70-летний брестчанин. Пожилой мужчина достал самодельное устройство, которое направил в сторону сотрудника милиции, после чего произвел несколько выстрелов.

Начальник межрайонного отдел ГАИ УВД оперативно среагировал на складывающуюся ситуацию, смог увернуться от направленного на него оружия, что помогло избежать ему ранения. Милиционер, как сообщается, не пострадал.

Стрелявшего жителя Бреста задержали, УСК по Брестской области в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и п. 10 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) УК РБ. С подозреваемым работают следователи. Отмечается, что в кратчайшие сроки будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза на предмет установления психического состояния мужчины.

К слову, как выяснилось, это уже не первый инцидент, связанный с пенсионером. "Комсомолка" уже писала о нем: 9 октября 2019 утром подозреваемый в стрельбе в милиционера (его зовут Александр Ковалевич) пришел в отдел принудительного исполнения наказаний в Бресте с бутылкой бензина. В кабинете, где работает замначальника отдела и другие сотрудники мужчина начал ругаться из-за того, что у него из пенсии высчитали штрафы ГАИ – 76 руб. 10 коп. и 25 руб. 50 коп. Поэтому из мести он вылил на одного из сотрудников бензин (здесь - подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧП В Гомеле. При проведении ремонтных работ в Гомеле обрушились конструкции четырехэтажного здания. По счастливой случайности, в здании находился только один человек. Он успел покинуть помещение до обрушения (все подробности - здесь)

ЧП на воде в Столинском районе: 25-летний молодой человек выпил, после чего решил искупаться. Знакомые, которые остались на берегу, слишком поздно заметили его отсутствие, спасти парня не удалось (все подробности - здесь)

Трагедия в Могилевской области: утонул ребенок (здесь подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В столице 2 месяца работали крупные сбытчики наркотиков
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июля 2020 года: 119 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки
Власти Болгарии продлили режим ЧС из-за коронавируса и назвали страны, туристам из которых разрешат въезд при наличии отрицательного теста. Есть ли в списке Беларусь?
Социологи провели исследование об отношении россиян к Александру Лукашенко
К Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля, «Белпочта» доставит открытку бесплатно
70-летний житель Бреста стрелял в начальника ГАИ города
В Сморгонском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Один из водителей оказался зажат в салоне
ЦИК назвал количество избирателей на выборах-2020, а также страны, где будут организованы участки для голосования
В Обкомовском озере в Гомеле утонул 57-летний мужчина
Кандидат в президенты Светлана Тихановская опубликовала свою предвыборную программу
В Логойском районе 36-летний водитель уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в авто. Один человек погиб
Утром в Минске остановилось движение некоторых маршрутов троллейбусов. Это может повториться и днем?
Лукашенко про уборочную кампанию: Выборы выборами, они вторичны, а хлеб нужен всегда!
Лукашенко про урожай: Минимум, который должны взять в этом году - 9,5 миллионов тонн зерна