70-летний житель Бреста стрелял в начальника ГАИ города

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Как пишет Telegram-канал Следственного комитета Беларуси, в 8.55 утра 27 июля в кабинет начальника ГАИ УВД Брестского облисполкома, который в этот день проводил прием граждан, пришел 70-летний брестчанин. Пожилой мужчина достал самодельное устройство, которое направил в сторону сотрудника милиции, после чего произвел несколько выстрелов.

Начальник межрайонного отдел ГАИ УВД оперативно среагировал на складывающуюся ситуацию, смог увернуться от направленного на него оружия, что помогло избежать ему ранения. Милиционер, как сообщается, не пострадал.

Стрелявшего жителя Бреста задержали, УСК по Брестской области в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и п. 10 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) УК РБ. С подозреваемым работают следователи. Отмечается, что в кратчайшие сроки будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза на предмет установления психического состояния мужчины.

К слову, как выяснилось, это уже не первый инцидент, связанный с пенсионером. "Комсомолка" уже писала о нем: 9 октября 2019 утром подозреваемый в стрельбе в милиционера (его зовут Александр Ковалевич) пришел в отдел принудительного исполнения наказаний в Бресте с бутылкой бензина. В кабинете, где работает замначальника отдела и другие сотрудники мужчина начал ругаться из-за того, что у него из пенсии высчитали штрафы ГАИ – 76 руб. 10 коп. и 25 руб. 50 коп. Поэтому из мести он вылил на одного из сотрудников бензин (здесь - подробности)

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