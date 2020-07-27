В акции могут принимать участие только физлица

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К Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля, «Белпочта» доставит открытку бесплатно. Об этом сообщили на официальном сайте РУП «Белпочта».

В понедельник, 27 июля, в нескольких почтовых отделениях Беларуси пройдет акция «Дружба без границ». Любой человек может приобрести открытку к Международному дню дружбы, написать несколько приятных слов своим приятелям, а «Белпочта» доставит ее абсолютно бесплатно в любую точку страны.

Важно помнить, что открытки принимаются к отправке только в тех отделениях, где проходит данная акция.

В Минске, к примеру, акция пройдет в круглом зале Главпочтамта с 15.00 до 17.00.

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