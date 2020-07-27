2020-07-27T14:50:51+03:00
Общество
КП Беларусь

К Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля, «Белпочта» доставит открытку бесплатно

В акции могут принимать участие только физлица
ИННА КОРСАК
Поделиться:
К Международному дню дружбы «Белпочта» доставит открытку бесплатно. Фото: Телеграм-канал АТНК Международному дню дружбы «Белпочта» доставит открытку бесплатно. Фото: Телеграм-канал АТН
Изменить размер текста:

К Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля, «Белпочта» доставит открытку бесплатно. Об этом сообщили на официальном сайте РУП «Белпочта».

В понедельник, 27 июля, в нескольких почтовых отделениях Беларуси пройдет акция «Дружба без границ». Любой человек может приобрести открытку к Международному дню дружбы, написать несколько приятных слов своим приятелям, а «Белпочта» доставит ее абсолютно бесплатно в любую точку страны.

Важно помнить, что открытки принимаются к отправке только в тех отделениях, где проходит данная акция.

В Минске, к примеру, акция пройдет в круглом зале Главпочтамта с 15.00 до 17.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Картошка подорожала за месяц в 1,5 раза. Также стали дороже санатории, детсады и авиабилеты

Зато помидоры и огурцы сильно подешевели. Рассказываем, как изменились цены в Беларуси в июне (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В столице 2 месяца работали крупные сбытчики наркотиков
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июля 2020 года: 119 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки
Власти Болгарии продлили режим ЧС из-за коронавируса и назвали страны, туристам из которых разрешат въезд при наличии отрицательного теста. Есть ли в списке Беларусь?
Социологи провели исследование об отношении россиян к Александру Лукашенко
К Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля, «Белпочта» доставит открытку бесплатно
70-летний житель Бреста стрелял в начальника ГАИ города
В Сморгонском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Один из водителей оказался зажат в салоне
ЦИК назвал количество избирателей на выборах-2020, а также страны, где будут организованы участки для голосования
В Обкомовском озере в Гомеле утонул 57-летний мужчина
Кандидат в президенты Светлана Тихановская опубликовала свою предвыборную программу
В Логойском районе 36-летний водитель уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в авто. Один человек погиб
Утром в Минске остановилось движение некоторых маршрутов троллейбусов. Это может повториться и днем?
Лукашенко про уборочную кампанию: Выборы выборами, они вторичны, а хлеб нужен всегда!
Лукашенко про урожай: Минимум, который должны взять в этом году - 9,5 миллионов тонн зерна