2020-07-27T14:26:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Социологи провели исследование об отношении россиян к Александру Лукашенко

Опубликованы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Виктор ПАЖИТОК
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Всероссийский опрос, как пишет БелТА, был проведен 21 июля 2020 года. Участие в нем приняли участие 1600 граждан России в возрасте от 18 лет. В ходе телефонного интервью (по случайной выборке стационарных и мобильных номеров) россиян расспросили от отношении к действующему главе Беларуси Александру Лукашенко, а также попросили оценить актуальное состояние белорусско-российских отношений.

Согласно результатам опроса, отношение к президенту Беларуси положительное или нейтральное. 52% (каждый второй россиянин) относится в Александру Лукашенко положительно. Чуть более трети (35%) - безразлично, 9% - негативно.

Отношения между Беларусью и РФ по оценкам россиян преимущественно нейтральные или положительные: нормальными и спокойными их назвали 27% опрошенных. Еще 15% россиян оценили белорусско-российские отношения на современном этапе как дружественные, 17% - хорошие, добрососедские. 6% россиян считают, что отношения между странами являются напряженными.

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