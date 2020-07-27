Социологи провели исследование об отношении россиян к Александру Лукашенко

Изменить размер текста: A A

Всероссийский опрос, как пишет БелТА, был проведен 21 июля 2020 года. Участие в нем приняли участие 1600 граждан России в возрасте от 18 лет. В ходе телефонного интервью (по случайной выборке стационарных и мобильных номеров) россиян расспросили от отношении к действующему главе Беларуси Александру Лукашенко, а также попросили оценить актуальное состояние белорусско-российских отношений.

Согласно результатам опроса, отношение к президенту Беларуси положительное или нейтральное. 52% (каждый второй россиянин) относится в Александру Лукашенко положительно. Чуть более трети (35%) - безразлично, 9% - негативно.

Отношения между Беларусью и РФ по оценкам россиян преимущественно нейтральные или положительные: нормальными и спокойными их назвали 27% опрошенных. Еще 15% россиян оценили белорусско-российские отношения на современном этапе как дружественные, 17% - хорошие, добрососедские. 6% россиян считают, что отношения между странами являются напряженными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦИК назвал количество избирателей на выборах-2020, а также страны, где будут организованы участки для голосования

Александр Лукашенко высказался про уборочную кампанию: Выборы выборами, они вторичны, а хлеб нужен всегда!

Минимум, который должны взять в этом году - 9,5 миллионов тонн зерна: белорусский лидер рассказал о перспективах уборочной