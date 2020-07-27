2020-07-27T15:17:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Власти Болгарии продлили режим ЧС из-за коронавируса и назвали страны, туристам из которых разрешат въезд при наличии отрицательного теста. Есть ли в списке Беларусь?

Сам тест должен быть сделан не ранее 72 часов до пересечения границы
Виктор ПАЖИТОК
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Режим ограничений из-за коронавируса в разных странах пошел на новый витокРежим ограничений из-за коронавируса в разных странах пошел на новый витокФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Власти Болгарии продлевают режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации до 31 августа, то есть до конца текущего лета.

- Мы продлим чрезвычайное положение в связи с пандемией еще на один месяц, - приводит БелТА слова премьер-министра Болгарии Бойко Борисова. Он также отметил, что въезд на территорию Болгарии будет разрешен при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, туристам из Молдовы, Израиля, Сербии, Кувейта и Северной Македонии.

Отметим, что за последние сутки в Болгарии подтвердились 115 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных - 10 427, умерло 340 человек.

В Беларуси по состоянию на 26 июля зарегистрированы 67 тысяч 132 человека с положительным тестом на COVID-19. Умерли 534 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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