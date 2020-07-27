Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июля 2020 года: 119 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июля 2020 года

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В Беларуси на 27 июля выздоровели и выписаны 60 тысяч 492 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Минздрав Беларуси сообщил в официальном Telegram-аккаунте новую статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси на 27 июля.

Так, на 27 июля зарегистрированы 67 тысяч 251 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 миллион 257 тысяч 399 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 538 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки умерло четыре человека

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