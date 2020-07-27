2020-07-27T15:39:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июля 2020 года: 119 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июля 2020 года
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
По официальным данным, общий тренд заболеваемости коронавирусом в Беларуси - поступательный устойчивый спадПо официальным данным, общий тренд заболеваемости коронавирусом в Беларуси - поступательный устойчивый спадФото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

В Беларуси на 27 июля выздоровели и выписаны 60 тысяч 492 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Минздрав Беларуси сообщил в официальном Telegram-аккаунте новую статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси на 27 июля.

Так, на 27 июля зарегистрированы 67 тысяч 251 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 миллион 257 тысяч 399 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 538 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки умерло четыре человека

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Болгарии продлили режим ЧС из-за коронавируса и назвали страны, туристам из которых разрешат въезд при наличии отрицательного теста. Мы посмотрели, есть ли в болгарском списке Беларусь (вот здесь - детали)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В столице 2 месяца работали крупные сбытчики наркотиков
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июля 2020 года: 119 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки
Власти Болгарии продлили режим ЧС из-за коронавируса и назвали страны, туристам из которых разрешат въезд при наличии отрицательного теста. Есть ли в списке Беларусь?
Социологи провели исследование об отношении россиян к Александру Лукашенко
К Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля, «Белпочта» доставит открытку бесплатно
70-летний житель Бреста стрелял в начальника ГАИ города
В Сморгонском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Один из водителей оказался зажат в салоне
ЦИК назвал количество избирателей на выборах-2020, а также страны, где будут организованы участки для голосования
В Обкомовском озере в Гомеле утонул 57-летний мужчина
Кандидат в президенты Светлана Тихановская опубликовала свою предвыборную программу
В Логойском районе 36-летний водитель уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в авто. Один человек погиб
Утром в Минске остановилось движение некоторых маршрутов троллейбусов. Это может повториться и днем?
Лукашенко про уборочную кампанию: Выборы выборами, они вторичны, а хлеб нужен всегда!
Лукашенко про урожай: Минимум, который должны взять в этом году - 9,5 миллионов тонн зерна