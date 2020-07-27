2020-07-27T15:46:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В столице 2 месяца работали крупные сбытчики наркотиков

Сейчас они задержаны
Сергей Диндиков
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На арендуемой квартире и в тайниках-закладках правоохранителями обнаружено 50 марок, содержащих в своем составе вещество «ЛИЗЕРГИН - LSD», 16 грамм гашиша, более 200 грамм марихуаны и порядка 4 грамм пара-метилэфедрона. Фото: minsk.mvd.gov.byНа арендуемой квартире и в тайниках-закладках правоохранителями обнаружено 50 марок, содержащих в своем составе вещество «ЛИЗЕРГИН - LSD», 16 грамм гашиша, более 200 грамм марихуаны и порядка 4 грамм пара-метилэфедрона. Фото: minsk.mvd.gov.by
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Сотрудниками наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома вместе сотрудниками этой же службы из Первомайского РУВД столицы с поличным задержаны крупные сбытчики наркотиков.

Сперва силовики начали следить за двумя молодыми людьми. Одному из них 20, второму - 21 год. В Минск они приехали из Брестской области и в течении двух месяцев обслуживали три онлайн-магазина, которые занимались продажей наркотических веществ. Покупая большие партии товара, компаньоны разделяли их на более мелкие дозы и закладками толкали другим курьерам в Минске, сообщили в столичном ГУВД.

К тому же 21-летний парень работал администратором одного из интернет-магазинов и руководил сбытчиками, которые продавали наркотики в розницу.

Поражает разнообразие веществ у ребят. На арендуемой квартире и в тайниках-закладках правоохранителями обнаружено 50 марок, содержащих в своем составе вещество «ЛИЗЕРГИН - LSD», 16 грамм гашиша, более 200 грамм марихуаны и порядка 4 грамм пара-метилэфедрона.

На данный момент правоохранители устанавливают иных лиц, причастных к противоправной деятельности.

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ЧП произошло утром 27 июля 2020 года. В деле разбирается Следственный комитет (подробности).

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