2020-07-27T16:29:14+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларусь приехал новый поверенный в делах США

Им стал Джеффри Джук
Виктор ПАЖИТОК
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Джеффри Джук (справа). Фото: statemag.state.gov​Джеффри Джук (справа). Фото: statemag.state.gov​
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США прислали в Беларусь нового дипломата: новым поверенным стал Джеффри Джук. Информация об этом содержится в Twitter-аккаунте посольства США в Республике Беларусь. Отметим, что Джеффри Джук будет возглавлять американскую дипломатическую миссию до того момента, пока в Беларусь не приедет посол США. После этого, Д. Джук, как планируется, останется работать в нашей стране, но уже на должности заместителя главы дипмиссии. Как передает БелТА, в рамках своего приветственного видео Джеффри Джук отметил, что для него представлять правительство США и руководить посольством в качестве временного поверенного в делах Соединенных Штатов в Беларуси - большая честь. Ранее дипломат работал в Хорватии и Сербии.

Напомним, 20 июля президент Беларуси Александр Лукашенко назначил посла в Соединенные Штаты Америки. Им стал заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. В августе он, как планируется, улетит в США.

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