Райан Рейнольдс заплатит $5000 за возвращение особого плюшевого медведя
Голливудский актер Райан Рейнольдс в своем твиттер-аккаунте изъявил желание помочь женщине Маре Сориано, у которой недавно украли рюкзак.
В нем лежали документы и iPad. Однако ценнейшей вещью в рюкзаке был простой, на первый взгляд, плюшевый медведь. Но он был со встроенным диктофоном. На него были записаны слова мамы Сориано, которая в июне умерла от рака.
Об этом Рейнольдс узнал из новостей и решил помочь, объявив в соцсети награду в $5000 за игрушку.
«Ванкувер! $5000 любому, кто вернет этого медведя Маре. Никаких вопросов. Я думаю, мы все понимаем, что медведь должен вернуться домой», - написал актер».
За этого плюшевого медведя внушительная награда также была предложена ведущим Джорджем Стромболуполусом, режиссером Роусоном Маршаллом Тербером, а также актерами Заком Браффом и Дэном Леви.
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