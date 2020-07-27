2020-07-27T16:42:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Райан Рейнольдс заплатит $5000 за возвращение особого плюшевого медведя

Внушительную награду за особого плюшевого медведя также предложили ведущий Джордж Стромболуполус и режиссер Роусон Маршалл Тербер, а также актеры Зак Брафф и Дэн Леви
Сергей Диндиков
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Об этом случае Рейнольдс узнал из новостей. Фото: INB/Legion MediaОб этом случае Рейнольдс узнал из новостей. Фото: INB/Legion Media
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Голливудский актер Райан Рейнольдс в своем твиттер-аккаунте изъявил желание помочь женщине Маре Сориано, у которой недавно украли рюкзак.

В нем лежали документы и iPad. Однако ценнейшей вещью в рюкзаке был простой, на первый взгляд, плюшевый медведь. Но он был со встроенным диктофоном. На него были записаны слова мамы Сориано, которая в июне умерла от рака.

Об этом Рейнольдс узнал из новостей и решил помочь, объявив в соцсети награду в $5000 за игрушку.

«Ванкувер! $5000 любому, кто вернет этого медведя Маре. Никаких вопросов. Я думаю, мы все понимаем, что медведь должен вернуться домой», - написал актер».

За этого плюшевого медведя внушительная награда также была предложена ведущим Джорджем Стромболуполусом, режиссером Роусоном Маршаллом Тербером, а также актерами Заком Браффом и Дэном Леви.

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