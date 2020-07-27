«Покупала на пять рублей, забирала сдачу и свою сторублевку». В Витебске поймали мошенницу, которая облапошивала невнимательных продавцов на «Славянском базаре»

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В Витебске поймали гастролершу из Минска, которая облапошивала невнимательных продавцов. Мошенница орудовала в Городе Мастеров и других местах бойкой розничной торговли.

- Женщина покупала сувенирную продукцию стоимостью не более пяти рублей. Для расчета она подавала сторублевую купюру. Пока продавец отсчитывал сдачу, дама «забалтывала» его - отвлекала разговорами, пересчетом мелких монет. В результате она уходила и с покупкой, и со сдачей, и со своей купюрой, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Задержанной 34 года, в Витебск на «Славянский базар» она приехала из Минска. У правоохранительных органов есть данные, что женщина орудовала вместе с несколькими подельницами. Задержали ее с поличным, когда она пыталась обмануть еще одного продавца. Если эта женщина обманула вас или вы что-то знаете о ее противоправной деятельности, обращайтесь в любой отдел милиции или по телефону 102.