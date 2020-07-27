За пожар в Сморгонском районе с дачника взыскали около BYN13 тысяч

Земля, которая предназначалась для сельхозпосадок пришла в негодность. Фото: 112.by

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За пожар в Сморгонском районе с дачника взыскали BYN12,9 тысяч. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Республики Беларусь.

Весной 2020 года один из жителей Гродненского района занимался на своем участке сжиганием мусора. Погодные условия были неблагоприятные. Дул сильный ветер, который сильно раздувал пламя. И случилась беда. Первыми начали полыхать соседние хозпостройки. После них - нежилой дом. Земля, которая предназначалась для сельхозпосадок, пришла в негодность. На ней выгорела вся сухая растительность. А общеизвестно, что вместе с сухой травой выгорают и минеральные питательные вещества. Пострадал участок площадью 40 тысяч квадратных метров.

Общая сумма причиненного окружающей среде ущерба составила более BYN17 тысяч. Основной причиной пожара райотдел по ЧС назвал нарушение правил безопасности при разведении костра.

Прокуратурой Сморгонского района предъявлен дачнику иск в интересах государства. Районным судом требования прокурора удовлетворены: мужчина заплатил BYN12,9 тысяч в счет возмещения вреда. Государство учло его материального положение.

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