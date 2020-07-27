В Белавии назвали дату, раньше которой самолеты в Россию точно не полетят

Транспортное сообщение с Россией - одна из наиболее значимых для белорусов тема Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 7 августа. Об этом, ссылаясь на сайт перевозчика, пишет БелТА. Отмечается, что в российские города Сочи, Краснодар приостановлены рейсы - до 15 августа.

В «Белавии» также подчеркнули, что вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Для этого следует обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки в любое время до названной даты.

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Тем не менее, в ближайшее время Россия намерена возобновить транспортное сообщение с Беларусью. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко после встречи со своим российским коллегой, состоявшейся в Москве 14 июля (здесь - подробности).