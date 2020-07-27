24 –летний минчанин обвиняется в краже 102 тысяч рублей с карт иностранцев

Молодой человек, по версии следствия, пытался похитить еще более 128 тысяч рублей

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Следственное управление УСК по Минску завершило начатое в сентябре 2019 года расследование уголовного дела в отношении минчанина, которого обвиняют в краже денежных средств с банковских карт, принадлежащих иностранцам.

Его обвиняют в том, что в период с 10 июля по 28 августа 2019 года он приобретал в интернете реквизиты банковских платежных карт, эмитированных банковскими учреждениями США, Бельгии, Израиля, Великобритании и других государств, - об этом, как пишет БелТА, проинформировала официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Схема, по которой работал предприимчивый молодой человек, заключалась в следующем: после получения реквизитов банковских карт он использовал мобильные приложения АЗС , куда вносил туда данные иностранцев. Приобретенное таким образом топливо он реализовывал самостоятельно. Кроме этого, полученные преступным путем средства шли на оплату прокат велосипедов, каршеринг, такси и доставку еды. К уголовному делу приобщены сведения, предоставленные международными платежными системами Mastercard и Visa.

В конечном счете, за полтора летних месяца в 2019 году подозреваемый похитил более 102 тысяч рублей. Следствие имеет основания утверждать, что он намеревался похитить еще более Br128 тысяч. В ходе реализации следственных действий были по месту жительства обвиняемого и его родственников были проведены обыски. В результате арест был наложен на имущество стоимостью более 46 тысяч рублей.

Минчанину предъявлено обвинение по ч.4 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники в особо крупном размере). Им внесен залог. Вину парень признал в полном объеме.