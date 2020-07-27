Почему пустуют информационные стенды «Выборы-2020»?

Изменить размер текста: A A

В белорусских городах появились информационные стенды, предназначенные для агитации. Но они пока пустуют. Кое-где висят афиши, агитирующие за нынешнего президента, на других и вовсе пусто.

- Везде, где мы видим такие стенды, мы вешаем плакаты, не только в Минске – по всей стране - рассказал Андрей Дмитриев. – Другое дело, сколько времени они там смогут провисеть, пока их не сорвут.

В штабах других кандидатов «Комсомолке» рассказали, что совсем скоро на таких стендах появятся плакаты кандидатов – сейчас такие листовки готовятся к печати. Кроме этого ЦИК разместит на этих стендах сводную информацию обо всех кандидатах в президенты. Правда, в Центризбиркоме затруднились назвать дату появления таких листовок на стендах. Документально эта дата нигде не прописана, а расклейка листовок поручена районным комиссиям. Не исключено, что где-то такие плакаты уже появились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сын посмотрел мое выступление и написал: «Мама, с тобой все в порядке? Мне страшно за тебя». В Гомеле и Речице прошли пикеты Светланы Тихановской. Кандидат в президенты призналась, что скрывала от детей, что папа в тюрьме, но недавно сын узнал об этом, посмотрев выступление мамы

Пикеты кандидатов в президенты: Тихановская едет в Витебск, а Канопацкая и Черечень объяснили, почему вообще их не проводят. Больше всего мероприятий - в Гомельской области. Представители и сами кандидаты в президенты на выборах 2020 года рассказали нам, как собираются агитировать и где их можно увидеть и услышать

Канопацкая пила воду, Дмитриев и Черечень не выспались, а Тихановская потом уехала в СИЗО: как на ТВ записывали кандидатов в президенты. Кандидаты в президенты Беларуси 2020 года выступают с предвыборными обращениями по радио и телевидению. Мы узнали, как проходят записи, кто наносит им грим, видят ли кандидаты текст и какие курьезы происходили