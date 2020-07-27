2020-07-27T18:37:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Почему пустуют информационные стенды «Выборы-2020»?

Спросили у кандидатов и у ЦИКа
Григорий ГРИБОВ
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Почему пустуют информационные стенды «Выборы-2020»?Почему пустуют информационные стенды «Выборы-2020»?
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В белорусских городах появились информационные стенды, предназначенные для агитации. Но они пока пустуют. Кое-где висят афиши, агитирующие за нынешнего президента, на других и вовсе пусто.

- Везде, где мы видим такие стенды, мы вешаем плакаты, не только в Минске – по всей стране - рассказал Андрей Дмитриев. – Другое дело, сколько времени они там смогут провисеть, пока их не сорвут.

В штабах других кандидатов «Комсомолке» рассказали, что совсем скоро на таких стендах появятся плакаты кандидатов – сейчас такие листовки готовятся к печати. Кроме этого ЦИК разместит на этих стендах сводную информацию обо всех кандидатах в президенты. Правда, в Центризбиркоме затруднились назвать дату появления таких листовок на стендах. Документально эта дата нигде не прописана, а расклейка листовок поручена районным комиссиям. Не исключено, что где-то такие плакаты уже появились.

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