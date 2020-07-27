2020-07-27T18:17:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Эксперт ВОЗ заявил, что закрытие границ из-за распространения коронавируса должно соответствовать конкретной стратегии

«Точно так же мытье рук или ношение маски сами по себе не будут эффективными. Речь идет о целом комплексе мер», - добавил Майкл Райан
Сергей Диндиков
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Экономика должна продолжать работу, движение людей, товаров и услуг. Но это нужно делать так, чтобы минимизировать рискиЭкономика должна продолжать работу, движение людей, товаров и услуг. Но это нужно делать так, чтобы минимизировать рискиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сказал, что Всемирная организация здравоохранения всегда говорила о том, что все меры, касающиеся путешествий, должны внедряться с другими сопутствующими факторами. «Точно так же мытье рук или ношение маски сами по себе не будут эффективными. Речь идет о целом комплексе мер», - пояснил Майкл Райан, сообщает БЕЛТА.

Он также отметил, что вирус везде, и когда у него появится возможность, он будет передвигаться. Нужно также понимать основу дополнительных рисков, которые появятся после открытия границ и научиться управлять этими рисками.

«Страны не смогут держать свои границы закрытыми. Экономика должна продолжать работу, движение людей, товаров и услуг. Но это нужно делать так, чтобы минимизировать риски», - продолжил эксперт.

Майкл Райан считает, что люди могут попасть в ситуацию, когда границы начнут то открываться, то вновь закрываться. А полное закрытие международных границ не будет является конкретной стратегией для поднятия мировой экономики. «Единого решения здесь не существует, но в этом отношении важно добиться прогресса, причем прогресса, который бы учитывал все риски», - отметил директор.

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