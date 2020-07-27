2020-07-27T19:34:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лунинецком районе угонщики хотели скрыться, но врезались в забор частного дома

40-летний и 26-летний местные жители, заметив на улице автомобиль, решили на нем покататься. Чтобы проникнуть в салон, разбили боковое стекло
Сергей Диндиков
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Позже милиции удалось восстановить всю последовательность действийПозже милиции удалось восстановить всю последовательность действийФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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26 июля, ночью, на пульт Лунинецкого РОВД поступил сигнал. Обращалась хозяйка автомобиля «Volvo». Она рассказала, что машину поставила на парковке агрогородка Лунин. Но, спустя некоторое время, машины там не было. Прошло несколько часов и пропавшую «Вольво» правоохранители обнаружили. Она скрывалась от погони, но водитель не смог справиться с управлением и въехал в забор частного дома, пишет БЕЛТА.

Позже милиции удалось восстановить всю последовательность действий. Они выяснили, что 40-летний и 26-летний лунинчане увидели припаркованную машину и подумали: «Почему бы на ней не покататься»? Взяли и разбили боковое стекло, чтобы попасть внутрь.

Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Угон транспортного средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемых задержали. Им вменяется максимальное наказание: шесть лет в виде лишения свободы.

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