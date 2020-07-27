В Беларуси к концу июля похолодает

Изменить размер текста: A A

Как рассказали в Белгидромете, июльская погода в этом году подобна «природным качелям»: сперва тепло, затем становится прохладно. Не будут меняться атмосферные процессы и на этой неделе. Три дня влияние на погоду будут оказаны теплыми воздушными массами, а последние числа июля и первые августа окутают белорусов прохладой. Будут идти частые дожди с разной интенсивностью.

28 июля погода определится теплой неустойчивой воздушной массой. Ночью и днем местами страну оросит кратковременными дождями, где-то будут и грозы. Ночью и утром опустится слабый туман. Ветер подует со стороны юго-запада, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12… +18 градусов, днем - +24… +30.

29 июля жителей ещё порадует теплый воздух, но из-за того, что будет влиять активный атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы, будет очень облачно. Ночью, утром и днем вновь пройдут кратковременные дожди. Некоторые районы озарят раскаты грома. Помимо возможных сильных дождей, днём, в некоторых районах можно будет понаблюдать и град. Вновь ночь и утро может украситься непродолжительным туманом. Подует умеренный юго-западный ветер, при грозах следует ждать порывистого. Температура воздуха ночью будет теплее, чем накануне: +14… +20 градусов. Днем – +21 на северо-западе и до +31 градуса на юго-востоке Беларуси.

30 июля фронтальные разделы уйдут из нашей страны. Будет облачно с прояснениями. Прокапают кратковременные дожди, в некоторых районах грозы. В то же время опустятся туманы. прогнозируется западный умеренный, а днем порывистый ветер. Ночью температура воздуха будет +10… +16 градусов, на юго-востоке - до +18. Днем температура воздуха составит +18… +24 градуса, на юге Брестской и Гомельской областей будет теплее на пару градусов.

В последний день рабочей недели, 31 июля, снова с северо-запада Европы будет ощущаться влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Мы вновь столкнёмся с кратковременными дождями. Днём будут грозы. Ветер подует с юго-запада, в грозу порывистый. Температура будет ночью +8… +14 градусов. Днем +16… +22, на юго-востоке - до +24.

Исходя из предварительного прогноза синоптиков, в выходные погода существенных изменений не претерпит.