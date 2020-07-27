2020-07-27T21:10:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Столичные милиционеры изъяли из банкомата шиммер

Это запрещенное устройство пришло на смену скиммеру
Сергей Диндиков
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Информацией можно воспользоваться чтобы клонировать магнитные полосы картИнформацией можно воспользоваться чтобы клонировать магнитные полосы картФото: Павел МАРТИНЧИК
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Минскими оперативниками по борьбе с киберпреступлениями изъят в одном из банкоматов шиммер – устройство, которое позволяет считывать данные с чипов и магнитных полос банковских карт. После – этой информацией можно воспользоваться, чтобы клонировать магнитные полосы карт, сообщил официальный представитель МВД Беларуси.

27 июля, утром, в картоприемнике АТМ, оперативниками было обнаружено незаконное устройство. Механизм похож на тонкую пластину, располагающуюся между чипом на карте и считывающим устройством в банкомате или терминале. Информацию, содержащуюся на чипе или на магнитной полосе, эта пластина записывает, когда идёт процесс считывания терминалом. Ну а после, как оговаривалось выше, мошенниками используются собранные сведения, чтобы клонировать магнитную полосу карты.

К тому же на самом банкомате милиционерами найдена скрытая видеокамера, записывающая пин-коды, вводимые пользователями АТМ.

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