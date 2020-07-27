Лукашенко Каранику-старшему: «А я не знал! Я бы тебя направил для контроля младшего брата»

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Как сообщалось ранее, 27 июля Александр Лукашенко посетил Несвижский район, где ознакомился с ходом уборочной кампании. Потребовал глава государства как минимум в этом году взять 9,5 миллионов тонн зерна колосовых и 1,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Президент напомнил также про 1990-й год, когда в Минске было на три дня муки, чтобы испечь хлеб.

Одним из этапов поездки было посещение Несвижского завода детского питания. На входе делегацию встречал председатель совета директоров завода Александр Караник. Как позже выяснилось, он является старшим братом министра здравоохранения нашей страны Владимира Караника. В разговоре Караник-старший обмолвился, что в Ленинграде заканчивал военно-медицинскую академию. Президент: «А я не знал! Я бы тебя направил для контроля младшего брата», сообщает телеграм-канал Пул Первого.

На этапе дегустации готовой продукции президент стал активно приглашать всех угощаться. «Игорь, а ты что?» - спросил он скорее всего у журналиста ОНТ Игоря Тура. – «Что ты пристроился к той корзине? Давай это съедим!»

Александр Караник рассказал, что когда строился завод, как в любом коммерческом проекте, были риски, но они несопоставимы с тем, насколько более ответственные решения приходится принимать на уровне руководства страны. «Вам нельзя ошибаться», - заметил он в беседе с президентом.

Глава государства согласился, что президентские ошибки дорого стоят, потому те или иные решения должны быть выверены, хоть в правительстве порой и подталкивают к определенному риску. «Да, риски надо, но надо понимать, что ошибка дорого стоит. Если у тебя есть труба, которая нефть качает, ты спишь, а она качает, и деньги получаешь, тогда можно рискнуть, есть деньги, что вернуть», - заметил Лукашенко.

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