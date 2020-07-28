В Минске мусоровоз разбил несколько припаркованных автомобилей
В Минске 27 июля мусоровоз разбилнесколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«Инцидент произошел в момент, когда 33-летний водитель мусоровоза двигался по улице Л. Беды в сторону улицы Мележа. Автомобили, припаркованные справа по ходе движения машины, были повреждены», — пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Мужчина рассказал, что в какой-то момент он почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу для проведения обследования.
В ДТП никто не пострадал.
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