В Минске мусоровоз разбил несколько припаркованных автомобилей

Мусоровоз в Минске разбил несколько припаркованных автомобилей. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Причина, по которой все произошло, водителю стало плохо

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В Минске 27 июля мусоровоз разбилнесколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Инцидент произошел в момент, когда 33-летний водитель мусоровоза двигался по улице Л. Беды в сторону улицы Мележа. Автомобили, припаркованные справа по ходе движения машины, были повреждены», — пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина рассказал, что в какой-то момент он почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу для проведения обследования.

В ДТП никто не пострадал.

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