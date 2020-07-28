Со стрельбой: сотрудники милиции в Минске задержали наркодельцов
В Минске 27 июля, в понедельник сотрудники милиции со стрельбой задерживали наркодельцов. Об этом сообщили в Телеграм-канале МВД Беларуси.
«Сотрудники ОМОНа преследовали автомобиль с подозреваемыми, который двигался по улице Карского и пытались его неоднократно заблокировать. Но это было безрезультатно, так как машина с беглецами начинала двигаться задним ходом и всячески игнорировала сигналы об остановке», — рассказали в МВД.
Сотрудникам ничего не оставалось, как применить табельное оружие. Так они смогли полностью обездвижить автомобиль.
Мужчин, которые совершали незаконные действия с наркотическими веществами, задержали. Хотя они и пытались скрыться.
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В Минске сотрудники ОМОНа со стрельбой задерживали наркодельцов.