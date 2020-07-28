Во Вьетнаме зафиксировали вспышку более агрессивного нового типа коронавируса
Во Вьетнаме в городе Дананге и его ближайших провинциях зафиксировали вспышку более агрессивного нового типа коронавируса. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Местные врачи успели установить, что новый тип коронавируса в разы агрессивнее, чем тот, который был ранее. Пациенты, заразившееся COVID-19, раньше чувствуют ухудшение состояния и попадают в реанимацию. Вьетнамские врачи заметили, что двое из четырех зараженных этим видом коронавируса, уже подключены к аппарату ИВЛ.
К слову, во вьетнамском городе Дананге случаи заражения коронавирусом внутри страны не регистрировались уже более трех месяцев . Специалисты связывают появление нового типа COVID-19 либо с въездом во Вьетнам нелегальных мигрантов, либо с мутацией в одной из больниц города.
Напомним, что эксперт ВОЗ заявил о том, что закрытие границ, вызванное коронавирусом, должно соответствовать определенной стратегии.
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