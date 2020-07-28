В день рождения: в Лепеле 15-летний подросток решил нырнуть в реку с обрыва и ударился головой о песчаный берег
В Лепеле 15-летний подросток решил нырнуть в реку с обрыва и ударился головой о песчаный берег. Об этом сообщили в БелТА.
Инцидент произошел 24 июля. На берегу реки Улла отдыхали четверо подростков. В этот день парень, решивший нырнуть в реку с обрыва, праздновал свой день рождения.
Все случившееся видел мужчина, который неподалеку рыбачил. Он и вызвал скорую помощь. Парня с серьезными травмами госпитализировали.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Проводится проверка.
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