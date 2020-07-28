2020-07-28T10:00:21+03:00
Политика
КП Беларусь

Сторонников Бабарико просят стать поручителями по изменению ему меры пресечения

Виктор и Эдуард находятся в СИЗО КГБ по обвинению в ряде экономических преступлений
Ирина АВИДОВА
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Виктор Бабарико был задержан 18 июня.Виктор Бабарико был задержан 18 июня.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Мы хотим попросить всех неравнодушных, всех, кто верит в Виктора и Эдуарда, выступить их поручителями для изменения меры пресечения, - рассказала во время прямого эфира представитель штаба экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико Мария Колесникова.

Она рассказала, что для этого надо заполнить соответствующее заявление и отнести его в Комитет госбезопасности.

Она сама тоже собирается отнести свое поручительство в КГБ.

Напомним, правозащитники признали 25 человек политзаключенными. Среди них экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын и руководитель инициативной группы Эдуард. Бабарико попал в заключение 18 июня, когда отвозил в комиссии собранные за себя подписи. Неожиданному выходцу из банковской элиты удалось собрать огромное число автографов за себя. 365 тысяч подписей были переданы на проверку, из них почти 200 тысяч отбраковали.

Расследование ведет КГБ Беларуси, как сообщает interfax.by, следствие заявляло, что в банке была создана организованная преступная группа. Бабарико обвиняется в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Всего по «делу Белгазпромбанка» проходит около 30 человек, в том числе 6 членов правления банка.

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