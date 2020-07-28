В Осиповичском районе при пожаре на ферме погибли 19 телят Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Изменить размер текста: A A

В Осиповичском районе при пожаре на ферме погибли 19 телят. Им был всего один месяц. Об этом сообщили на сайте Могилевского областного управления МЧС.

Сообщение о возгорании деревянного телятника, который находится на территории молочно-товарной фермы «Протасевичи», поступило в МЧС поздно ночью.

Пламя огня уничтожило 45 квадратных метров кровли, а также были повреждены стены.

Сотрудникам МЧС удалось спасти 14 телят.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Обкомовском озере в Гомеле утонул 57-летний мужчина

Сотрудники ОСВОД достали тело мужчины в 10 метрах от берега на глубине 3 метров (подробности).

При проведении ремонтных работ в Гомеле обрушились конструкции четырехэтажного здания

В здании находился лишь один человек. Он успел выбежать на улицу до обрушения конструкции (подробности).