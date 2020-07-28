2020-07-28T10:42:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Осиповичском районе при пожаре на ферме погибли 19 телят. Им был всего один месяц

Сотрудники МЧС успели спасти 14 телят
ИННА КОРСАК
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В Осиповичском районе при пожаре на ферме погибли 19 телятВ Осиповичском районе при пожаре на ферме погибли 19 телятФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Осиповичском районе при пожаре на ферме погибли 19 телят. Им был всего один месяц. Об этом сообщили на сайте Могилевского областного управления МЧС.

Сообщение о возгорании деревянного телятника, который находится на территории молочно-товарной фермы «Протасевичи», поступило в МЧС поздно ночью.

Пламя огня уничтожило 45 квадратных метров кровли, а также были повреждены стены.

Сотрудникам МЧС удалось спасти 14 телят.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

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