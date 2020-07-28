В Осиповичском районе при пожаре на ферме погибли 19 телят. Им был всего один месяц
В Осиповичском районе при пожаре на ферме погибли 19 телят. Им был всего один месяц. Об этом сообщили на сайте Могилевского областного управления МЧС.
Сообщение о возгорании деревянного телятника, который находится на территории молочно-товарной фермы «Протасевичи», поступило в МЧС поздно ночью.
Пламя огня уничтожило 45 квадратных метров кровли, а также были повреждены стены.
Сотрудникам МЧС удалось спасти 14 телят.
Причины возникновения пожара устанавливаются.
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