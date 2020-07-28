Квест от Boongo и Parimatch: получай денежный бонус до трех раз ежедневно
Для участия необходимо запустить любую слот-игру провайдера Boongo и нажать кнопку «Играть» в окне бонусного предложения. Для получения бонуса нужно выполнить ежедневное задание.
Дневной прогресс увеличивается при выполнении заданий каждый день, что позволяет впоследствии получить максимальный бонус. Если игрок выполнил задание в первый день, на второй день ему предлагается улучшенный бонус и т. д.
Важно: бонусное начисление увеличивается как при сохранении дневного прогресса, так и при повторном выполнении ежедневного задания в течение одного дня. Для сохранения дневного прогресса достаточно выполнять ежедневное задание в период действия бонусного предложения.
Активировать бонусы можно до конца календарных суток, в которые они получены, нажав кнопку «Получить» в меню бонусного предложения.
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