2020-07-28T10:47:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Квест от Boongo и Parimatch: получай денежный бонус до трех раз ежедневно

Только до 9 августа Parimatch совместно с провайдером Boongo предлагает поучаствовать в квесте с возможностью получить денежный бонус на счет
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Участвовуйте в квесте с возможностью получить денежный бонус на счет.Участвовуйте в квесте с возможностью получить денежный бонус на счет.
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Для участия необходимо запустить любую слот-игру провайдера Boongo и нажать кнопку «Играть» в окне бонусного предложения. Для получения бонуса нужно выполнить ежедневное задание.

Дневной прогресс увеличивается при выполнении заданий каждый день, что позволяет впоследствии получить максимальный бонус. Если игрок выполнил задание в первый день, на второй день ему предлагается улучшенный бонус и т. д.

Важно: бонусное начисление увеличивается как при сохранении дневного прогресса, так и при повторном выполнении ежедневного задания в течение одного дня. Для сохранения дневного прогресса достаточно выполнять ежедневное задание в период действия бонусного предложения.

Активировать бонусы можно до конца календарных суток, в которые они получены, нажав кнопку «Получить» в меню бонусного предложения.

ООО «СТАТУСКВО». УНП 101011505.

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