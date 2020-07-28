2020-07-28T10:44:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Родственники погибших в ДТП с лесовозом в Ружанах отсудили у «Ивацевичдрева» более 200 тысяч рублей

Это компенсация морального вреда
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
ДТП с лесовозом в Ружанах произошло в феврале 2019. Фото: Следственный комитет.ДТП с лесовозом в Ружанах произошло в феврале 2019. Фото: Следственный комитет.
Изменить размер текста:

Иск родственников погибших в ДТП с лесовозом рассмотрел суд Пружанского района. Напомним, в феврале 2019 года в Ружанах на закруглении дороги занесло груженый бревнами прицеп. По обочине шли две женщины с коляской - их придавило бревнами. Погибли 6-месячная девочка и ее 45-летняя бабушка. Мать младенца получила травмы.

Водитель лесовоза за ДТП со смертельным исходом был осужден на 7 лет «химии». Теперь суд рассмотрел иск от родственников погибших к предприятию-владельцу лесовоза.

- Истцы просили суд взыскать моральный вред с ОАО «Ивацевичдрев» как владельца источника повышенной опасности, - уточняется в сообщении Брестского областного суда.

Денежную компенсацию от «Ивацевичдрева» потребовали 4 родственника. Суд Пружанского района постановил удовлетворить иск на общую сумму 217 500 рублей. Решение суда не было обжаловано и вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я виноват, но все нарушают»: суд по делу о ДТП с лесовозом в Ружанах, где погибли младенец и его бабушка

Лес должен быть перетянутым 6 крепежными тросами, а держался всего на двух (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
При пожаре в общежитии тракторного завода погиб 68-летний мужчина
Пьяный отец упал с трехмесячным сыном на руках – ребенок погиб
Лукашенко пообещал и дальше поддерживать военнослужащих: Какие-то вертолетные деньги обещать не стану, но будем стараться по максимуму вас поддержать
«Обеспечить полное соблюдение прав на свободу мирных собраний». «Международная амнистия» призывает главу МВД Беларуси прекратить насилие
Лукашенко: В очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности
Лукашенко про уличные акции: Никому не позволено пинать ногами правоохранителей. Этого допускать нельзя
Селфи пришло на электронный адрес ЖКХ: в Березе вора нашли по фото, которое он сделал случайно. А удалить не успел
В Гродно пьяный водитель наехал на ногу инспектора ГАИ и попытался скрыться
Родственники погибших в ДТП с лесовозом в Ружанах отсудили у «Ивацевичдрева» более 200 тысяч рублей
Квест от Boongo и Parimatch: получай денежный бонус до трех раз ежедневно
В Осиповичском районе при пожаре на ферме погибли 19 телят. Им был всего один месяц
Сторонников Бабарико просят стать поручителями по изменению ему меры пресечения
В день рождения в Лепеле 15-летний подросток решил нырнуть в реку с обрыва и ударился головой о песчаный берег
Во Вьетнаме зафиксировали вспышку нового более агрессивного типа коронавируса
Со стрельбой: сотрудники милиции в Минске задержали наркодельцов
В Минске мусоровоз разбил несколько припаркованных автомобилей
Лукашенко Каранику-старшему: «А я не знал! Я бы тебя направил для контроля младшего брата»
Столичные милиционеры изъяли из банкомата шиммер
В Беларуси к концу июля похолодает
В Лунинецком районе угонщики хотели скрыться, но врезались в забор частного дома
Эксперт ВОЗ заявил, что закрытие границ из-за распространения коронавируса должно соответствовать конкретной стратегии
24 –летний минчанин обвиняется в краже 102 тысяч рублей с карт иностранцев