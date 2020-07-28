Родственники погибших в ДТП с лесовозом в Ружанах отсудили у «Ивацевичдрева» более 200 тысяч рублей

ДТП с лесовозом в Ружанах произошло в феврале 2019. Фото: Следственный комитет.

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Иск родственников погибших в ДТП с лесовозом рассмотрел суд Пружанского района. Напомним, в феврале 2019 года в Ружанах на закруглении дороги занесло груженый бревнами прицеп. По обочине шли две женщины с коляской - их придавило бревнами. Погибли 6-месячная девочка и ее 45-летняя бабушка. Мать младенца получила травмы.

Водитель лесовоза за ДТП со смертельным исходом был осужден на 7 лет «химии». Теперь суд рассмотрел иск от родственников погибших к предприятию-владельцу лесовоза.

- Истцы просили суд взыскать моральный вред с ОАО «Ивацевичдрев» как владельца источника повышенной опасности, - уточняется в сообщении Брестского областного суда.

Денежную компенсацию от «Ивацевичдрева» потребовали 4 родственника. Суд Пружанского района постановил удовлетворить иск на общую сумму 217 500 рублей. Решение суда не было обжаловано и вступило в законную силу.

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