2020-07-28T10:46:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно пьяный водитель наехал на ногу инспектора ГАИ и попытался скрыться

Сотрудника милиции доставили в больницу, а водителя задержали
ИННА КОРСАК
Поделиться:
В Гродно пьяный водитель наехал на ногу инспектора ГАИ и попытался скрыться. Фото: МВД БеларусиВ Гродно пьяный водитель наехал на ногу инспектора ГАИ и попытался скрыться. Фото: МВД Беларуси
Изменить размер текста:

В Гродно пьяный водитель наехал на ногу инспектора ГАИ и попытался скрыться. Об этом сообщили на сайте МВД Беларуси.

С чего все началось. В среду, 22 июля, в Гродно сотрудники ГАИ решили остановить машину «Фольксваген Гольф» для проверки документов и состояния водителя, который за рулем. Мужчина не остановился на просьбу, а наоборот, увеличив скорость, уехал.

После преследования машина все-таки остановилась. За рулем легковушки находился 38-летний мужчина в нетрезвом виде. Сотрудникам удалось выяснить, что он лишен водительских прав.

Сотрудники милиции предложили мужчине пройти в служебный автомобиль для того, чтобы составить несколько административных протоколов. В один момент, когда инспектор попытался достать через опущенное стекло ключи из замка зажигания, водитель начал двигаться задним ходом и всячески вилял. В результате он наехал на ногу сотрудника ГАИ. Мужчину задержали.

Милиционер был доставлен в больницу с травмами стопы, а также коленного и голеностопного суставов.

Специалисты выяснили, что мужчина уже пять раз привлекался к ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Возбуждено уголовное дело.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
При пожаре в общежитии тракторного завода погиб 68-летний мужчина
Пьяный отец упал с трехмесячным сыном на руках – ребенок погиб
Лукашенко пообещал и дальше поддерживать военнослужащих: Какие-то вертолетные деньги обещать не стану, но будем стараться по максимуму вас поддержать
«Обеспечить полное соблюдение прав на свободу мирных собраний». «Международная амнистия» призывает главу МВД Беларуси прекратить насилие
Лукашенко: В очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности
Лукашенко про уличные акции: Никому не позволено пинать ногами правоохранителей. Этого допускать нельзя
Селфи пришло на электронный адрес ЖКХ: в Березе вора нашли по фото, которое он сделал случайно. А удалить не успел
В Гродно пьяный водитель наехал на ногу инспектора ГАИ и попытался скрыться
Родственники погибших в ДТП с лесовозом в Ружанах отсудили у «Ивацевичдрева» более 200 тысяч рублей
Квест от Boongo и Parimatch: получай денежный бонус до трех раз ежедневно
В Осиповичском районе при пожаре на ферме погибли 19 телят. Им был всего один месяц
Сторонников Бабарико просят стать поручителями по изменению ему меры пресечения
В день рождения в Лепеле 15-летний подросток решил нырнуть в реку с обрыва и ударился головой о песчаный берег
Во Вьетнаме зафиксировали вспышку нового более агрессивного типа коронавируса
Со стрельбой: сотрудники милиции в Минске задержали наркодельцов
В Минске мусоровоз разбил несколько припаркованных автомобилей
Лукашенко Каранику-старшему: «А я не знал! Я бы тебя направил для контроля младшего брата»
Столичные милиционеры изъяли из банкомата шиммер
В Беларуси к концу июля похолодает
В Лунинецком районе угонщики хотели скрыться, но врезались в забор частного дома
Эксперт ВОЗ заявил, что закрытие границ из-за распространения коронавируса должно соответствовать конкретной стратегии
24 –летний минчанин обвиняется в краже 102 тысяч рублей с карт иностранцев