В Гродно пьяный водитель наехал на ногу инспектора ГАИ и попытался скрыться. Фото: МВД Беларуси

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В Гродно пьяный водитель наехал на ногу инспектора ГАИ и попытался скрыться. Об этом сообщили на сайте МВД Беларуси.

С чего все началось. В среду, 22 июля, в Гродно сотрудники ГАИ решили остановить машину «Фольксваген Гольф» для проверки документов и состояния водителя, который за рулем. Мужчина не остановился на просьбу, а наоборот, увеличив скорость, уехал.

После преследования машина все-таки остановилась. За рулем легковушки находился 38-летний мужчина в нетрезвом виде. Сотрудникам удалось выяснить, что он лишен водительских прав.

Сотрудники милиции предложили мужчине пройти в служебный автомобиль для того, чтобы составить несколько административных протоколов. В один момент, когда инспектор попытался достать через опущенное стекло ключи из замка зажигания, водитель начал двигаться задним ходом и всячески вилял. В результате он наехал на ногу сотрудника ГАИ. Мужчину задержали.

Милиционер был доставлен в больницу с травмами стопы, а также коленного и голеностопного суставов.

Специалисты выяснили, что мужчина уже пять раз привлекался к ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Возбуждено уголовное дело.