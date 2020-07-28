2020-07-28T11:20:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Селфи пришло на электронный адрес ЖКХ: в Березе вора нашли по фото, которое он сделал случайно. А удалить не успел

Сотрудники милиции рассказали, что как только мужчина себя сфотографировал, его фото появилось во всех ориентировках
ИННА КОРСАК
Поделиться:
В Березе вора нашли по фото, которое он сделал случайно. А удалить не успел. Фото: МВД БеларусиВ Березе вора нашли по фото, которое он сделал случайно. А удалить не успел. Фото: МВД Беларуси
Изменить размер текста:

В Березе вора нашли по селфи, которое он сделал случайно. Об этом сообщили на сайте МВД Беларуси.

«От сотрудников ЖКХ в березовский РОВД поступило сообщение о том, что с территории местной свалки были похищены три фотоловушки», - рассказали в МВД.

Вора сотрудники нашли без труда. Его селфи сразу же после кражи было во всех ориентировках.

Дело все в том, что 30-летний мужчина пришел на полигон, заметил фотоловушки, снял их и принес домой. Как позже он сам пояснил, он нажал на кнопку и увидел свое фото на экране. Удалить их мужчина не успел - фото были отправлены на электронную почту ЖКХ.

Ущерб оценили в почти 1600 рублей.

Вор так и не смог объяснить, для каких целей ему понадобилось оборудование.

Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Гродно пьяный водитель наехал на ногу инспектора ГАИ и попытался скрыться

Сотрудника милиции доставили в больницу, а водителя задержали (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
При пожаре в общежитии тракторного завода погиб 68-летний мужчина
Пьяный отец упал с трехмесячным сыном на руках – ребенок погиб
Лукашенко пообещал и дальше поддерживать военнослужащих: Какие-то вертолетные деньги обещать не стану, но будем стараться по максимуму вас поддержать
«Обеспечить полное соблюдение прав на свободу мирных собраний». «Международная амнистия» призывает главу МВД Беларуси прекратить насилие
Лукашенко: В очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности
Лукашенко про уличные акции: Никому не позволено пинать ногами правоохранителей. Этого допускать нельзя
Селфи пришло на электронный адрес ЖКХ: в Березе вора нашли по фото, которое он сделал случайно. А удалить не успел
В Гродно пьяный водитель наехал на ногу инспектора ГАИ и попытался скрыться
Родственники погибших в ДТП с лесовозом в Ружанах отсудили у «Ивацевичдрева» более 200 тысяч рублей
Квест от Boongo и Parimatch: получай денежный бонус до трех раз ежедневно
В Осиповичском районе при пожаре на ферме погибли 19 телят. Им был всего один месяц
Сторонников Бабарико просят стать поручителями по изменению ему меры пресечения
В день рождения в Лепеле 15-летний подросток решил нырнуть в реку с обрыва и ударился головой о песчаный берег
Во Вьетнаме зафиксировали вспышку нового более агрессивного типа коронавируса
Со стрельбой: сотрудники милиции в Минске задержали наркодельцов
В Минске мусоровоз разбил несколько припаркованных автомобилей
Лукашенко Каранику-старшему: «А я не знал! Я бы тебя направил для контроля младшего брата»
Столичные милиционеры изъяли из банкомата шиммер
В Беларуси к концу июля похолодает
В Лунинецком районе угонщики хотели скрыться, но врезались в забор частного дома
Эксперт ВОЗ заявил, что закрытие границ из-за распространения коронавируса должно соответствовать конкретной стратегии
24 –летний минчанин обвиняется в краже 102 тысяч рублей с карт иностранцев