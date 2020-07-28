Селфи пришло на электронный адрес ЖКХ: в Березе вора нашли по фото, которое он сделал случайно. А удалить не успел

В Березе вора нашли по фото, которое он сделал случайно. А удалить не успел. Фото: МВД Беларуси

Сотрудники милиции рассказали, что как только мужчина себя сфотографировал, его фото появилось во всех ориентировках

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В Березе вора нашли по селфи, которое он сделал случайно. Об этом сообщили на сайте МВД Беларуси.

«От сотрудников ЖКХ в березовский РОВД поступило сообщение о том, что с территории местной свалки были похищены три фотоловушки», - рассказали в МВД.

Вора сотрудники нашли без труда. Его селфи сразу же после кражи было во всех ориентировках.

Дело все в том, что 30-летний мужчина пришел на полигон, заметил фотоловушки, снял их и принес домой. Как позже он сам пояснил, он нажал на кнопку и увидел свое фото на экране. Удалить их мужчина не успел - фото были отправлены на электронную почту ЖКХ.

Ущерб оценили в почти 1600 рублей.

Вор так и не смог объяснить, для каких целей ему понадобилось оборудование.

Возбуждено уголовное дело.

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