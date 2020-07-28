Лукашенко про уличные акции: Никому не позволено пинать ногами правоохранителей. Этого допускать нельзя

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Александр Лукашенко посещает бригаду специального назначения внутренних войск в Уручье. Об этом сообщает БелТА.

Белорусский лидер поприветствовал военнослужащих. Среди них министр внутренних дел Юрий Караев, его заместитель Юрий Назаренко, командир войсковой части 3214 Владимир Жизневский, командир СОБРа Александр Быков и командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

И рассказал, что видел кадры одной из уличных акций, которая проходила в Минске, где люди напали на сотрудников милиции и били их ногами.

«Подобного нельзя допускать. Ребята должны знать, что они находятся в своем доме и никто не может их пинать ногами. На провокации нельзя идти ни в коем случае, но не обижать ребят. А то допрыгаемся скоро, нянчиться будет, как в детской саду», - заявил Лукашенко, обращаясь командиру ОМОНа.