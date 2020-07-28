Лукашенко: В очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности

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Александр Лукашенко 28 июля посещает бригаду спецназа внутренних войск в Уручье. Об этом сообщает БелТА.

Во время встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности белорусский лидер отметил, что в очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы нацбезопасности.

«Я недавно побывал в 103-й воздушно-десантной и 38-й десантно-штурмовой бригадах, а также в 5-й отдельной бригаде спецназначения. Увидел, что у нас хорошо оснащены мобильные воинские подразделения, которые отвечают духу времени», - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что оборонный потенциал Беларуси постоянно укрепляется.

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Президент 28 июля посещает бригаду спецназа внутренних войск в Уручье (подробности).